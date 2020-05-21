Строгая водолазка, ткань-плиссе вместо платья, обнаженные бедра: брюнетка Дарья Мороз примерила новый образ
36-летняя Дарья Мороз показала новый кадр с восхитившей всех фотосессии.
Несколько дней назад в своем блоге Дарья Мороз показала фотографию, которая привела в восторг ее поклонников. Они нашли, что актрисе очень идет тот оттенок волос и та длина, которые она примерила для образа. На этот раз публика оценила не только цвет волос, но и необычный наряд звезды — строгую черную водолазку, ткань-плиссе, подпоясанную как платье, обнаженные бедра.
«Какая Вы красивая», «Вам идет эта прическа», «Черный цвет Вам очень к лицу, выглядите эффетнее», «Темный цвет волос бомба», «Какие ножки», «Очень стильно», «Любой образ к лицу», — обсуждают фолловеры.
Фото и видео: Instagram
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