Строгая водолазка, ткань-плиссе вместо платья, обнаженные бедра: брюнетка Дарья Мороз примерила новый образ

Несколько дней назад в своем блоге Дарья Мороз показала фотографию, которая привела в восторг ее поклонников. Они нашли, что актрисе очень идет тот оттенок волос и та длина, которые она примерила для образа. На этот раз публика оценила не только цвет волос, но и необычный наряд звезды — строгую черную водолазку, ткань-плиссе, подпоясанную как платье, обнаженные бедра.