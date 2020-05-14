Неузнаваемая Мороз похвасталась итогами карантина: «Тонна съеденной пиццы и минус семь сантиметров в талии»

«Даша, это вы? Какая вы яркая ослепительная, фантастически красивая, когда брюнетка! Просто нет слов», «Как идет черный цвет... красивая очень!!!», «Какая Вы шикарная брюнетка», «Как Вам классно с такой длиной и цветом волос. И макияж», «Даша, а не думала стать брюнеткой?)) на фото невероятно эффектно», «И блондинкой хорошо, и брюнеткой отлично», «Какая вы красивая))) -7 см в талии — это очень круто», «После тонны пиццы -7 см. в талии? Ведьма», «В смысле -7, после пиццы?! Как вы это делаете?», «Нужно вам открывать курсы "Как похудеть на пицце"», — обсуждают поклонники.