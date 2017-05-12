До свадьбы младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Итана Джеймса осталось восемь дней. Подготовка к торжественной церемонии длится несколько месяцев — сейчас остались последние штрихи. Поскольку уже известно, что бракосочетание будет проходить в церкви Святого Марка в Энгфилде, графства Беркшир, а гостями станут члены королевской семьи, больше всего общественность интересует свадебный наряд невесты.

Еще неизвестно, кому из модельеров выпадет честь сшить платье для Пиппы. Однако, как сообщил источник порталу E!News, этим занялся английский дизайнер Джайлс Дикон, который уже полным ходом создает наряд ручной работы в простом и элегантном стиле. Инсайдер также добавил, что во время примерок платье приходилось ушивать целых пять раз, поскольку Миддлтон в течение полугода активно худела.

Помимо подробностей создания свадебного наряда, стало известно, что невеста попросила гостей церемонии принести с собой сменную одежду для вечернего приема. На такое заявление тут же отреагировали пользователи Сети, назвав эту просьбу «претенциозной и смешной».

«Достаточно трудно выбрать один наряд на свадьбу, которую будут освещать все СМИ. Тогда как быть с двумя! Если Пиппа этого хочет, может быть, она выделит гостям бюджет на наряд? Мне кажется, это единственный справедливый способ», — высказался модный журналист.

Это не единственное, что смутило общественность. Недавно в СМИ появилась информация, что на свадьбе будет присутствовать девушка принца Гарри Меган Маркл. Однако, как пишет портал Daily Mail, ранее, по слухам, актриса отсутствовала в списке гостей из-за политики дворца «нет кольца, не приходите». По неподтвержденным данным, таким образом все, кто не состоит в браке, были лишены приглашения.

А как вам такие требования невесты?

Фото: global look press.com