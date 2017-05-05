Почти через две недели, 20 мая состоится одно из самых громких событий весны – свадьба сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Итана Джеймса. Сейчас влюбленные активно заняты подготовкой к торжеству. Известно, что гостями церемонии станут члены королевской семьи, а трехлетний принц Джордж и годовалая принцесса Шарлотта будут пажом и подружкой невесты.

Подготовка к торжеству идет полным ходом: заказывают цветы, оформляют место торжества, выбирают свадебное платье, сшить которое, к слову, мечтают многие именитые дизайнеры.

Накануне Пиппа и Итан решили оторваться от приятных хлопот и впервые за долго время вышли в свет. 4 мая влюбленные посетили ежегодное мероприятие благотворительного фонда ParaSnowBall в Лондоне, поддержкой которого занимается Пиппа. Сестра Герцогини выглядела роскошно. Для светского вечера она выбрала приталенное синие платье с кружевом и дополнила образ босоножками в тон. Итан, в свою очередь, предпочел строгий черный костюм с бабочкой. Как сообщают западные СМИ пара была в хорошем настроении и с удовольствием позировала фотографам.

Фото: global look press.com, east news.com