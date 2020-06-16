Стремительная карьера: 2-летняя дочь молодой миллионерши Кайли Дженнер появилась на обложке Vogue
Фото: Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер появилась на обложке словацкого издания модного журнала Vogue вместе с дочерью Сторми, которой в начале февраля исполнилось два года. «Новая обложка с моей малышкой, снимались дома на телефон», — написала она.
Напомним, недавно известное финансовое издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых мировых звезд, список возглавила модель, бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер. За минувший год она заработала 590 миллионов долларов, сообщают журналисты. И хотя Дженнер «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», деньги, полученные ею от продажи 51 процента акций ее косметической компании, реальны, отмечают в издании.
Фото: instagram
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