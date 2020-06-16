Стремительная карьера: 2-летняя дочь молодой миллионерши Кайли Дженнер появилась на обложке Vogue

Напомним, недавно известное финансовое издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых мировых звезд, список возглавила модель, бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер. За минувший год она заработала 590 миллионов долларов, сообщают журналисты. И хотя Дженнер «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», деньги, полученные ею от продажи 51 процента акций ее косметической компании, реальны, отмечают в издании.