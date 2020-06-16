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Стремительная карьера: 2-летняя дочь молодой миллионерши Кайли Дженнер появилась на обложке Vogue

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Кайли Дженнер

Фото: Instagram / @kyliejenner

22-летняя звезда реалити и самая высокооплачиваемая молодая знаменитость мира Кайли Дженнер уже активно делает звезду из своей маленькой дочери.

Кайли Дженнер появилась на обложке словацкого издания модного журнала Vogue вместе с дочерью Сторми, которой в начале февраля исполнилось два года. «Новая обложка с моей малышкой, снимались дома на телефон», — написала она.

Напомним, недавно известное финансовое издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых мировых звезд, список возглавила модель, бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер. За минувший год она заработала 590 миллионов долларов, сообщают журналисты. И хотя Дженнер «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», деньги, полученные ею от продажи 51 процента акций ее косметической компании, реальны, отмечают в издании.

Фото: instagram

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