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22-летняя звезда реалити Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой знаменитостью после скандала

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Кайли Дженнер

Фото: Instagram

Известное финансовое издание Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд, список возглавила модель, бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер.

Кайли за минувший год заработала 590 миллионов долларов, сообщает Forbes. И хотя Дженнер «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», деньги, полученные ею от продажи 51 процента акций ее косметической компании, реальны, отмечают в издании.

На втором месте оказался супруг старшей сестры Кайли Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов. Большую часть доходов Уэст получил от сделки с Adidas по производству кроссовок Yeezy. Замыкает тройку лидеров теннисист Роджер Федерер, который заработал 106,3 миллиона долларов и стал первым представителем своего вида спорта, занявшим лидирующую позицию в подобном рейтинге.

Фото: instagram

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