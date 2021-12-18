Страсть от Милохина и Медведевой и драма от Колесникова: как прошел 11-й выпуск «Ледникового периода»

По традиции к составу звездного жюри присоединились гости — олимпийский чемпион в танцах на льду и супруг участницы программы Татьяны Домниной Роман Костомаров и его коллега Наталья Бестемьянова.

Первыми на лед вышли Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Пара исполнила чувственный и откровенный танец, получив от судей высокую оценку — 11,88 балла.