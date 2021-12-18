Страсть от Милохина и Медведевой и драма от Колесникова: как прошел 11-й выпуск «Ледникового периода»
По традиции к составу звездного жюри присоединились гости — олимпийский чемпион в танцах на льду и супруг участницы программы Татьяны Домниной Роман Костомаров и его коллега Наталья Бестемьянова.
Первыми на лед вышли Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Пара исполнила чувственный и откровенный танец, получив от судей высокую оценку — 11,88 балла.
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Пара с огненным темпераментом Гела Месхи и Яна Хохлова исполнили номер под песню Adios Бенджамина Клементина. «Потрясающий, реально фантастический номер», — отметил Роман Костомаров. Фигуристы получили от судей наивысшую оценку в 12 баллов.
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Следующими на лед вышли Екатерина Боброва и Макар Запорожский, которые не смогли впечатлить жюри. Максим Траньков сравнил выступление пары с бывшими участниками «Ледникового периода» фигуристом Антоном Сихарулидзе и актрисой Чулпан Хаматовой, которые, по его мнению, смогли лучше передать настроение и технику номера. Участники получили 11,82 балла.
Дарья Мельникова и Максим Маринин красивая пара, которой всегда удается зацепить зрителя своим катанием. Они облачились в черное и представили драматичный номер на песню Земфиры «Злой человек», на контрасте с предыдущим образом Царевны-лягушки в исполнении Дарьи. Общий балл пары составил 11,94.
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Татьяна Волосожар и Федор Федотов исполнили яркий номер под блюзовую композицию Saint Lois Blues. Несмотря на небольшую техническую ошибку Татьяны, Роман Костомаров отметил артистизм пары: «Номер стильный, веселый и забавный». Судьи оценили выступление участников в 11,98 балла.
Агата Муцениеце и Александр Энберт тоже облачились в черное и чувственно исполнили свой номер по песню So Close. Пара в прямом смысле разожгла огонь прямо в конце выступления. Максим Траньков не понял посыл выступления фигуристов, но отметил, что номер получился действительно красивым. Судьи оценили старания Агаты и Александра в 11,94 балла.
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев поразили жюри своим номером, часть которого откатали с завязанными глазами, и получили наивысшие оценки за технику и артистизм — 12 баллов.
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников получили за свое драматичное выступление 11,98 балла. «Потрясающй красоты номер, просто невероятный. Я видела какие-то помарки, но бог с ними», — отметила Алла Сигалова.
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Пара, у которой в прошлый раз не получилось удержать лидирующие позиции в турнирной таблице и любимчики жюри, Дани Милохина и Евгении Медведевой на этот раз впечатлила зрителей и судей откровенным номером на композицию Dark Times в исполнении Эда Ширана и The Weeknd.
Фото: Кадр из шоу «Ледниковый период»
Самые молодые участники проекта и самая музыкальная пара заслуженно получили от жюри 12 баллов. «Я бы назвал эту программу 18+», — отметил Алексей Ягудин.
По итогам 11-го выпуска шоу лидирующие места в турнирной таблице разделили Татьяна Волосожар и Федор Федотов c Гелой Месхи и Яной Хохловой.
Фото: кадры из шоу «Ледниковый период»