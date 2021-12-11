Федотов в образе Отелло, а Мельникова — лягушки: как прошел 10-й выпуск «Ледникового периода»

По итогам прошлого этапа лидерами турнирной таблицы стали пары Татьяны Волосожар и Федора Федотова, Евгении Медведевой и Дани Милохина. Обе команды набрали максимальное количество баллов. А на нижних строчках таблицы оказались Яна Хохлова и Гела Месхи, а также Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.

В новом выпуске к постоянным членам жюри Максиму Транькову, Татьяне Навке и Татьяне Тарасовой присоединились прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и артист Ефим Шифрин.

Первыми на лед по традиции вышли Екатерина Боброва и Макар Запорожский, исполнив номер в роскошных образах Фригии и Спартака. «Как только я увидела ребят, то подумала: боже, какой красивый номер!» — отметила балерина Светлана Захарова. Пара получила за свое выступление общий балл 11,72.