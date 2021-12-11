Федотов в образе Отелло, а Мельникова — лягушки: как прошел 10-й выпуск «Ледникового периода»
По итогам прошлого этапа лидерами турнирной таблицы стали пары Татьяны Волосожар и Федора Федотова, Евгении Медведевой и Дани Милохина. Обе команды набрали максимальное количество баллов. А на нижних строчках таблицы оказались Яна Хохлова и Гела Месхи, а также Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.
В новом выпуске к постоянным членам жюри Максиму Транькову, Татьяне Навке и Татьяне Тарасовой присоединились прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и артист Ефим Шифрин.
Первыми на лед по традиции вышли Екатерина Боброва и Макар Запорожский, исполнив номер в роскошных образах Фригии и Спартака. «Как только я увидела ребят, то подумала: боже, какой красивый номер!» — отметила балерина Светлана Захарова. Пара получила за свое выступление общий балл 11,72.
Фото: Максим Ли
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев примерили образы Дульсинеи Тобосской и Дон Кихота. «Если бы кто-то затеял новую экранизацию «Дон Кихота», то Дима Соловьев — это идеальный рыцарь печального образа», — отметил Ефим Шифрин. Пара получила достаточно высокую оценку в 11,90 балла.
Фото: Максим Ли
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников отдали предпочтение знаменитому роману Булгакова «Мастер и Маргарита», жюри оценили номер фигуристов в 11,94 балла.
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев стали Катариной и Петруччо из «Укрощения строптивой». Татьяна Тарасова была в восторге от выступления пары: «Вы катались под мою любимейшую музыку Шостаковича. Я получила огромное удовольствие. Оксана, я и не знала, что ты — такая!»
Фото: Максим Ли
Татьяна Волосожар и Федор Федотов покорили зрителей и жюри сильными образами Дездемоны и Отелло. «Танцевальные и парные повороты так легко даются Феде, что я уже перестал волноваться за жену, — признался Максим Траньков. — Мурашки, гордость, все лучшие эмоции захватили меня во время номера». Команда закрепила свое место в турнирной таблице, снова получив оценку в 12 баллов.
Фото: Максим Ли
Гела Месхи и Яна Хохлова на несколько минут своего выступления стали Тамарой и Демоном и заслужили высокую оценку от судей в 11,98 балла.
Дарья Мельникова примерила образ Царевны-лягушки, но пара получила за свое выступление только 11,76 балла.
Фото: Максим Ли
Агата Муцениеце и Александр Энберт блестяще исполнили эпизод из повести «Вий», где актриса примерила образ Панночки. «На тренировках с нами постоянно происходило что-то мистическое», — отметил Александр. За свое выступление пара заслуженно получила 11,98 балла.
Фото: Максим Ли
Евгения Медведева и Даня Милохин перевоплотились в персонажей сказки «Снежная королева» Кая и Герду. Но паре не удалось укрепить свои позиции в турнирной таблице. Они получили за свой номер достаточно низкую оценку в 11,80 балла. «Это единогласное решение всех судей. Сегодня просто не получился номер», — расстроил участников Максим Траньков.
Фото: Максим Ли
По итогам сегодняшнего выпуска лидерами турнирной таблицы остаются Татьяна Волосожар и Федор Федотов, а второе и третье места поделили поровну команды Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева с Агатой Муцениеце и Александром Энбертом. Наименьшее количество баллов досталось Ксении Бородиной и Дмитрию Соловьеву.
Фото: Максим Ли