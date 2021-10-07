Страдающая от тяжелой болезни Алиса Аршавина раскрыла, почему не может вернуть себе внешность
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Фото: @arshavina_alisia_7
На этой неделе Алиса Аршавина, страдающая от тяжелой болезни, впервые за долгое время вышла на связь. Звезда призналась, что подавлена и плохо себя чувствует. Ей требуется дорогостоящее лечение, на которое у нее попросту нет средств.
Кроме того, ее удручает и собственная внешность — из-за последствий аутоиммунного заболевания у нее провалился нос. Подписчики поинтересовались у Алисы, собирается ли она восстанавливать его, однако Аршавина призналась, что на это у нее нет сил, а состояние здоровья не позволяет заняться проблемами внешности.
«Я устала. Я неоперабельна сегодня, может быть, уже...», — отметила Аршавина в комментариях, отвечая на вопросы в своем личном блоге.
Ранее она рассказала о своем самочувствии после долгого перерыва и поддержке со стороны ее детей:
«Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю...».
Фото: Instagram