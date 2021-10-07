Страдающая от тяжелой болезни Алиса Аршавина раскрыла, почему не может вернуть себе внешность

На этой неделе Алиса Аршавина, страдающая от тяжелой болезни, впервые за долгое время вышла на связь. Звезда призналась, что подавлена и плохо себя чувствует. Ей требуется дорогостоящее лечение, на которое у нее попросту нет средств.

Кроме того, ее удручает и собственная внешность — из-за последствий аутоиммунного заболевания у нее провалился нос. Подписчики поинтересовались у Алисы, собирается ли она восстанавливать его, однако Аршавина призналась, что на это у нее нет сил, а состояние здоровья не позволяет заняться проблемами внешности.