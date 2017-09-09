Звезды не устают удивлять на четвертом дне «Новой волны»

11 сентября, на четвертом дне Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», звезды продолжили удивлять публику.

Анжелика Варум обновила и так свежую стрижку темными «перьями», став совершенно неузнаваемой.

Филипп Киркоров менял наряды, с удовольствием позировал с певицей Нюшей и ее сестрой Марией Шурочкиной, которая в бархатном платье и с копной рыжих волос была похожа на Джессику Рэббит.

Виктория Лопырева и Николай Басков вовсю демонстрировали свои чувства и давали интервью. А еще, в этот вечер состоялся Викин «первый раз». Она дебютировала в качестве певицы, исполнив песню «Самая Лучшая» вместе с Нюшей, Ириной Дубцовой и Юлианной Карауловой.

Фото: Александра Погиба / Passion