Звезды не устают удивлять на четвертом дне «Новой волны»

Филипп Киркоров менял наряды, с удовольствием позировал с певицей Нюшей и ее сестрой Марией Шурочкиной, которая в бархатном платье и с копной рыжих волос была похожа на Джессику Рэббит.

Виктория Лопырева и Николай Басков вовсю демонстрировали свои чувства и давали интервью. А еще, в этот вечер состоялся Викин «первый раз». Она дебютировала в качестве певицы, исполнив песню «Самая Лучшая» вместе с Нюшей, Ириной Дубцовой и Юлианной Карауловой.