Стильный Киркоров, неузнаваемая Варум и «первый раз» Лопыревой: чем удивили звезды сегодня на «Новой волне»
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Звезды не устают удивлять на четвертом дне «Новой волны»
11 сентября, на четвертом дне Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», звезды продолжили удивлять публику.
Анжелика Варум обновила и так свежую стрижку темными «перьями», став совершенно неузнаваемой.
Филипп Киркоров менял наряды, с удовольствием позировал с певицей Нюшей и ее сестрой Марией Шурочкиной, которая в бархатном платье и с копной рыжих волос была похожа на Джессику Рэббит.
Виктория Лопырева и Николай Басков вовсю демонстрировали свои чувства и давали интервью. А еще, в этот вечер состоялся Викин «первый раз». Она дебютировала в качестве певицы, исполнив песню «Самая Лучшая» вместе с Нюшей, Ириной Дубцовой и Юлианной Карауловой.
Фото: Александра Погиба / Passion