Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» собрал огромное количество звезд отечественного шоу-бизнеса.

Накануне состоялся большой концерт, в котором приняли участие конкурсанты и известные музыканты. Не осталась в стороне и Анжелика Варум, которая в этот вечер собрала массу комплиментов, благодаря своему новому образу.

Для выхода в свет 48-летняя певица выбрала белый комплект из блузы и брюк, а также продемонстрировала новую стильную прическу.