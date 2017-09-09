48-летняя Анжелика Варум сделала стильную стрижку и стала выглядеть еще моложе
Анжелика Варум
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Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» собрал огромное количество звезд отечественного шоу-бизнеса.
Накануне состоялся большой концерт, в котором приняли участие конкурсанты и известные музыканты. Не осталась в стороне и Анжелика Варум, которая в этот вечер собрала массу комплиментов, благодаря своему новому образу.
Для выхода в свет 48-летняя певица выбрала белый комплект из блузы и брюк, а также продемонстрировала новую стильную прическу.
Поклонники по достоинству оценили дерзкую стрижку Варум, отметив, что она ей очень идет и делает ее гораздо моложе своих лет: «Шикарная женщина!», «Обалденная причёска!)», «Анжелика вам ооочень идет короткая стрижка», «Вечно молодая».
Фото: Александра Погиба / Passion.ru, instagram.com