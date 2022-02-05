Стильная семья: Пугачева в макси-платье и с укладкой позирует с подросшими детьми

Не забыла Алла и об укладке с макияжем. Артистка выпрямила волосы, немного закрутив их в локоны на концах, и добавила объема прическе с помощью челки.

Младшие дети артистки позируют в объятиях звездной мамы в удобной домашней одежде. Снял семейную идиллию, конечно, Максим Галкин. «Гарик собрался на рыбалку», — иронично подписал кадры юморист.

Поклонники супругов отметили, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут стремительно. Гарри уже практически догнал по росту свою знаменитую маму.

45-летний артист признавался, что они с супругой никогда не позволяют себе выяснять отношения при детях и никогда не повышают на них голос. Лиза и Гарри растут в гармонии и любви, тогда как большую часть обязанностей по воспитанию взяла на себя мама двойняшек. Алла полностью посвятила себя дому и детям, оставив сцену. А Максим много работает, чтобы содержать и баловать любимую семью, и старается быть для детей «веселым папой».