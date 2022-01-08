Галкин признался, что они с Пугачевой никогда не позволяют себе делать при детях

45-летний Галкин уверен, что настоящий крепкий брак может быть построен только на взаимной любви и честности. Страсть в отношениях любой пары может быстро пройти, но любовь к человеку только становится сильнее. «Я верю, что чувства к человеку, любовь не проходят с годами. Только крепнут. Ты прорастаешь в человека, и вы уже как часть одного целого. Я, например, жизнь без Аллы не представляю», — поделился Максим, сообщает «Телепрограмма».

Воспитанию детей юморист учится у своей мудрой супруги и отмечает, что Лиза и Гарри никогда не видели ссоры родителей. Именно это помогает детям расти счастливыми.

«Как правильно мы должны вести себя при детях, как говорить, что давать… Я гораздо более вспыльчивый и менее выдержанный, чем Алла. Хотя так и не скажешь. И если бы не она, то я бы пару раз уже прикрикнул на детей. Дети не знают, что такое повышенный тон, не знают, что такое ссоры. Дети не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые…» — добавил Максим.