Стильная, дерзкая: Пугачеву в ажурном свитере и светлых джинсах сравнили с фотомоделью
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
В молодости Алла Пугачева боролась с лишними килограммами. И, чтобы угодить недовольной своей фигурой певице, Вячеслав Зайцев разработал для нее платье-балахон, которое долгое время оставалось сценической визитной карточкой артистки.
Но за последние годы Примадонна сильно похудела, преобразилась и помолодела. И теперь любимая миллионами певица легко появляется на публике не только в строгих стильных, но и в молодежных образах.
Близкая подруга семьи Пугачевой и Галкина Юлия Проскурякова опубликовала в блоге фото, на котором показала Примадонну невероятно красивой — дерзкой и стильной.
Жена Игоря Николаева рассказала, что Алла Пугачева в компании друзей побывала на спектакле «Безымянная звезда», где главную мужскую роль исполняет Никита Пресняков. Для культурного вечера певица выбрала ажурный объемный свитер и светлые джинсы. Молодежный образ Примадонны завершили большие стильные очки.
Поклонники сравнили Пугачеву на этом снимке с фотомоделью, отметив, что годы над ней не властны. Многие ставят это в заслугу Максиму Галкину, с которым Алла Пугачева наконец-то обрела долгожданное личное счастье.
Кстати, ранее в интервью артистка рассказывала, что во время начала романа с молодым юмористом она переживала из-за их внушительной разницы в возрасте. Но Галкин ее успокоил словами: «Ничего не бойся. Рядом со мной ты можешь спокойно стареть».
Но делать это, похоже, Алла Пугачева даже не думает.
Фото и видео: Instagram, Starface