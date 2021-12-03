Стильная, дерзкая: Пугачеву в ажурном свитере и светлых джинсах сравнили с фотомоделью

Поклонники сравнили Пугачеву на этом снимке с фотомоделью, отметив, что годы над ней не властны. Многие ставят это в заслугу Максиму Галкину, с которым Алла Пугачева наконец-то обрела долгожданное личное счастье.

Кстати, ранее в интервью артистка рассказывала, что во время начала романа с молодым юмористом она переживала из-за их внушительной разницы в возрасте. Но Галкин ее успокоил словами: «Ничего не бойся. Рядом со мной ты можешь спокойно стареть».

Но делать это, похоже, Алла Пугачева даже не думает.