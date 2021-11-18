Долго и счастливо? Возможно ли сохранить брак паре с большой разницей в возрасте

Психолог-сексолог Юрий Гальперин раскрыл тонкости отношений, где один из партнеров намного старше другого. По его мнению, в парах, в которых мужчина младше женщины, существует больший шанс на успех во взаимоотношениях и секрет гармонии очевиден. «Когда мужчина молод, в нем все еще говорят амбиции и страсть, есть желание удивлять умудренную жизнью женщину, также присутствует доля романтизма, которая приглушается с возрастом и со временем», — отметил психолог в беседе с «Пятым каналом».

Также представительницы прекрасного пола, находясь рядом с избранником помладше, ощущают себя моложе. И работают над собой, чтобы нравиться друг другу: занимаются спортом, посещают косметологов и прочее.

Как сообщает эксперт, удачнее будет брак, в котором старше женщина. Она будет ради отношений совершенствовать себя, а мужчина будет тянуться к ее уровню и пытаться соответствовать ей. «Чувствуя себя значимыми и любимыми, такие партнеры будут давать намного больше и получать взамен от таких отношений еще больше», — заключил психолог-сексолог Юрий Гальперин.