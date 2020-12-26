«Маркуше повезло со Снегурочкой»: Стефания Маликова показала новогодние фото с братиком
Фото: www.instagram.com/steshamalikova/
Дочка Дмитрия Маликова Стефания показала в своем Instagram милые фотографии с братиком Марком. Они активно готовятся к Новому году, нарядили елку и успели устроить маленькую домашнюю фотосессию. На кадрах Стеша в белом свитере нежно обнимает братика.
«Наши любимые новогодние сказки))) Маркуше повезло со снегуркой, как считаете?», — пишет Стефания.
Подписчики умиляются фотографиями:
«Зайки сладкие», «Очень повезло. У него самая замечательная снегурочка). Дед Мороз, думаю, тоже неплохой)», «Такие счастливые! С Наступающим вас!», «Снегурочка из сказки», «Как приятно видеть таких родных любимых сестру и брата! Такие нежные отношения», «Повезло ещё как! Маркуше и тебе Стеша, ещё очень повезло с папой и мамой. С наступающим Новым годом вашу семью будьте счастливы и здоровы », «Очень повезло! У Маркуши самая лучшая снегурочка на свете!».
Стефания проводит очень много времени со своим маленьким братиком, и даже разрешает ему наносить себе макияж — ранее она умилила Сеть очень милым видео с Марком.
Фото и видео: Instagram Стефании Маликовой
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