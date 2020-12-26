«Маркуше повезло со Снегурочкой»: Стефания Маликова показала новогодние фото с братиком

Подписчики умиляются фотографиями:

«Зайки сладкие», «Очень повезло. У него самая замечательная снегурочка). Дед Мороз, думаю, тоже неплохой)», «Такие счастливые! С Наступающим вас!», «Снегурочка из сказки», «Как приятно видеть таких родных любимых сестру и брата! Такие нежные отношения», «Повезло ещё как! Маркуше и тебе Стеша, ещё очень повезло с папой и мамой. С наступающим Новым годом вашу семью будьте счастливы и здоровы », «Очень повезло! У Маркуши самая лучшая снегурочка на свете!».

Стефания проводит очень много времени со своим маленьким братиком, и даже разрешает ему наносить себе макияж — ранее она умилила Сеть очень милым видео с Марком.