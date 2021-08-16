Стас Пьеха требует запретить избившей его сына Ирине Безбородовой выходить из дома

Мама пострадавшего мальчика и бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, где просит ограничить свободу обидчицы: запретить ей выходить из дома с 20 часов вечера до 8 утра, пользоваться интернетом, общаться с участниками процесса и посещать массовые мероприятия.

В документе против Ирины модель подчеркивает: «Насколько мне известно, Безбородова свою вину не признает, в своих действиях не раскаивается. Ею не были принесены извинения ни мне, ни моему сыну. А из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу», — указывает в документе она.

Адвокат Сергей Жорин надеется, что их ходатайство будет удовлетворено и следствие выйдет с ним в суд: «Статья 97 УПК предусматривает избрание подозреваемому меры пресечения в том числе, если он каким-то образом пытается воспрепятствовать расследованию уголовного дела, что в данном случае и происходит».

Напомним, что 18 июля семилетнего сына Стаса Пьехи и Наталии Горчаковой Петра избила соседка по участку. Ей оказалась супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова и мать троих его детей. Женщина разозлилась на мальчика за то, что тот нарочно проткнул ручкой надувной бассейн, находящийся на ее территории. После чего женщина толкнула ребенка на землю, где он получил множественные ушибы.