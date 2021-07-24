Сына Стаса Пьехи выписали из больницы: новые подробности конфликта семьи певца с соседкой

«Как вы понимаете, в Рощино мы пока не вернёмся. После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно. Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес», — написала Наталия в своем Instagram.

Напомним, что 18 июля семилетнего сына Стаса Пьехи и Наталии Горчаковой Петра избила соседка по участку. Ей оказалась супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова и мать троих его детей. Женщина разозлилась на мальчика за то, что тот нарочно проткнул ручкой надувной бассейн, находящийся на ее территории. После чего женщина толкнула ребенка на землю, где он получил множественные ушибы.

Родители Пети завели на супругу судьи уголовное дело, по которому бабушка мальчика будет проходить свидетелем.