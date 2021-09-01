Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Ксения Бородина и другие звезды отвели детей в школы
Обучение в частных элитных школах обходится звездам недешево, но ради высоклассного образования и насыщенной школьной жизни (с клубами дебатов, кортами для тенниса и балетных залов), они с удовольствием идут на такие траты. Часто родители выбирают для своих отпрысков иностранные школы. Как, например дочка Дарьи Мороз и Константина Богомолова ходит в заведение при посольстве Германии.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @orbakaite_k
Но эмоции родителей, которые отводят детей в школу каждое первое сентября — бесценны. Например, Юлия Барановская так написала в своем Instagram: «Каждый год первого сентября думаю о том , как быстро летит время, кажется еще вчера сама с бантами на голове и цветами в руках шла в школу», — трогательно написала она. Старшему сыну Барановской Артему уже шестнадцать лет, дочери Яне – тринадцать, а младшему Арсению девять, поэтому, подготовительных хлопот перед школой было достаточно.
Волнительным этот день будет, больше всего, для первоклассников. Например, самая озорная дочка Оксаны Самойловой и Джигана уже готовится быть грозой класса в британской частной Russian International School, расположенной в подмосковной Барвихе. Первый раз в первый класс идет и сын Стаса Пьехи. Певец с гордостью говорит «мой Петя – первоклассник». Мальчик будет учиться в обычной школе в Пушкине, где сейчас живет вместе со своей мамой — бывшей супругой Стаса Натальей Горчаковой. Накануне линейки, мама провела с сыном вводную беседу и поделилась своим опытом учебы в школе.
Для детей Маскима Галкина, Александра Реввы, Стаса Михайлова, Кристины Орбакайте, Алены Водонаевой и других популярных селебрити, 1 сентября обернется меньшим стрессом — они уже привыкли к школьному режиму и готовы как можно скорее, приступить к урокам.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram