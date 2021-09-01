Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Ксения Бородина и другие звезды отвели детей в школы

Волнительным этот день будет, больше всего, для первоклассников. Например, самая озорная дочка Оксаны Самойловой и Джигана уже готовится быть грозой класса в британской частной Russian International School, расположенной в подмосковной Барвихе. Первый раз в первый класс идет и сын Стаса Пьехи. Певец с гордостью говорит «мой Петя – первоклассник». Мальчик будет учиться в обычной школе в Пушкине, где сейчас живет вместе со своей мамой — бывшей супругой Стаса Натальей Горчаковой. Накануне линейки, мама провела с сыном вводную беседу и поделилась своим опытом учебы в школе.

Для детей Маскима Галкина, Александра Реввы, Стаса Михайлова, Кристины Орбакайте, Алены Водонаевой и других популярных селебрити, 1 сентября обернется меньшим стрессом — они уже привыкли к школьному режиму и готовы как можно скорее, приступить к урокам.