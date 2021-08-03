От 1,5 миллионов в год: сколько Деревянко, Галкин, Ревва и другие звезды платят за школы детей

Павел Деревянко 1 сентября поведет свою младшую дочь Александру в первый класс, а старшую Варвару — в пятый. Актер и его бывшая супруга остановили свой выбор на оригинальной и дорогой школе: антишкола, как называют ее создатели, занимает почти 5000 квадратных метров и примыкает к лесу. Педагоги используют нестандартные авторские методики и выходят далеко за рамки школьной программы. А еще здесь нет единой школьной формы — каждый приходит на занятия в чем пожелает. Школа «Искатели» в поселке Лапино обойдется актеру не дешево — за год за каждого ребенка нужно внести 750 тысяч рублей.