От 1,5 миллионов в год: сколько Деревянко, Галкин, Ревва и другие звезды платят за школы детей
Павел Деревянко 1 сентября поведет свою младшую дочь Александру в первый класс, а старшую Варвару — в пятый. Актер и его бывшая супруга остановили свой выбор на оригинальной и дорогой школе: антишкола, как называют ее создатели, занимает почти 5000 квадратных метров и примыкает к лесу. Педагоги используют нестандартные авторские методики и выходят далеко за рамки школьной программы. А еще здесь нет единой школьной формы — каждый приходит на занятия в чем пожелает. Школа «Искатели» в поселке Лапино обойдется актеру не дешево — за год за каждого ребенка нужно внести 750 тысяч рублей.
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Фото: Личный Instagram @maxgalkinru
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза и Гарри привыкли к элитарному обучению, перед школой они ходили в трехъязычный детский сад в поселке «Лесное Лапино» и учили французский с выпускником Сорбонны, а год назад пошли в первый класс — Первую Московскую гимназию, за 170 тысяч в месяц.
Но рекорды бьют дети Ани Лорак, Глюкозы и Александра Реввы: все они учатся в Павловской гимназии, которая обходится родителям в 1 475 000 рублей в год. А дети певиц Жасмин и Ирины Дубцовой, актрисы Екатерины Климовой и ведущего Владимира Соловьева получают образование в Ломоносовской школе. Примерная стоимость обучения в которой — 1 422 000 рублей в год, как сообщает «Экспресс-газета». Помимо основной программы обучения, у учащихся есть творческое и спортивное развитие: теннисный корт, бассейн, балетные студии, образовательные экспедиции и дискуссионные клубы после основных уроков.
Фото и видео: Instagram
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