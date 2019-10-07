Стас и Юлия Костюшкины в смешных шапках развеселили подписчиков забавным видео: «Какие же вы позитивные!»

Супруги растят двоих сыновей — 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона. Стас и Юлия оба увлечены спортом и творчеством. Поэтому на страницах певца и спортсменки часто появляются фото и видео с тренировок. Объединяет супругов и любовь к творчеству — Юлия часто появляется в клипах супруга.

Делятся Костюшкины с подписчиками и домашними веселыми видео, в которых показывают свой юмор и таланты. В новом ролике Стас и Юлия нарядились в смешные мультяшные шапки и спели известную песню, чем рассмешили подписчиков. «С ЖЕНОЙ НА ВОЛНЕ ОДНОЙ . P.S Минус телефон», — подписал Стас ролик (орфография, пунктуация и стилистика авторов в текстах сохранены. — Прим. ред.).