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Стас и Юлия Костюшкины в смешных шапках развеселили подписчиков забавным видео: «Какие же вы позитивные!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия и Стас Костюшкины

Фото: Instagram

Во время съемок пострадал один телефон.

Певец Стас Костюшкин женат на любимой супруге Юлии уже 13 лет. Летом пара отметила 15-летний юбилей со дня начала их романа.

Стас Костюшкин и его оригинальный номер в гостинице

Супруги растят двоих сыновей — 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона. Стас и Юлия оба увлечены спортом и творчеством. Поэтому на страницах певца и спортсменки часто появляются фото и видео с тренировок. Объединяет супругов и любовь к творчеству — Юлия часто появляется в клипах супруга.

Делятся Костюшкины с подписчиками и домашними веселыми видео, в которых показывают свой юмор и таланты. В новом ролике Стас и Юлия нарядились в смешные мультяшные шапки и спели известную песню, чем рассмешили подписчиков. «С ЖЕНОЙ НА ВОЛНЕ ОДНОЙ . P.S Минус телефон», — подписал Стас ролик (орфография, пунктуация и стилистика авторов в текстах сохранены. — Прим. ред.).

«Лиса Алиса и Кот....Глазилио», «Веселунчики», «Вот что означает ...быть на одной волне. Обожаю вас позитивчики», «Вы классные!», «Ребята ))), вы просто бомба», — похвалили Костюшкиных.

А вам понравилось видео?

Фото и видео: Instagram

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