Стас и Юлия Костюшкины в смешных шапках развеселили подписчиков забавным видео: «Какие же вы позитивные!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певец Стас Костюшкин женат на любимой супруге Юлии уже 13 лет. Летом пара отметила 15-летний юбилей со дня начала их романа.
Супруги растят двоих сыновей — 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона. Стас и Юлия оба увлечены спортом и творчеством. Поэтому на страницах певца и спортсменки часто появляются фото и видео с тренировок. Объединяет супругов и любовь к творчеству — Юлия часто появляется в клипах супруга.
Делятся Костюшкины с подписчиками и домашними веселыми видео, в которых показывают свой юмор и таланты. В новом ролике Стас и Юлия нарядились в смешные мультяшные шапки и спели известную песню, чем рассмешили подписчиков. «С ЖЕНОЙ НА ВОЛНЕ ОДНОЙ . P.S Минус телефон», — подписал Стас ролик (орфография, пунктуация и стилистика авторов в текстах сохранены. — Прим. ред.).
«Лиса Алиса и Кот....Глазилио», «Веселунчики», «Вот что означает ...быть на одной волне. Обожаю вас позитивчики», «Вы классные!», «Ребята ))), вы просто бомба», — похвалили Костюшкиных.
А вам понравилось видео?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!