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«Нашей любви исполнилось 15 лет»: Стас и Юлия Костюшкины отмечают годовщину

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Стас и Юлия Костюшкины

Фото: Instagram Юлии Костюшкиной
Певец и его супруга нежно поздравили друг друга с круглой датой.

Многие поклонницы видят в Стасе Костюшкине настоящего мужчину мечты — высокого, спортивного, сильного, красивого. Однако его сердце уже пятнадцать лет принадлежит одной женщине — его супруге Юлии. 10 июня пара отмечает годовщину, с которой супруги поздравили друг друга в социальных сетях.

«Сегодня нашей с @karapylka любви исполняется 15 лет. Девочка выросла красивая и преданная. Мне даже так кажется, что она так и не уйдёт из семьи и всю жизнь будет жить с родителями . Спасибо тебе @karapylka - сокровище, за деток, что ты мне подарила, за уверенность в себе, что ты во мне культивировала, и конечно за сердце, что 15 лет назад отдала мне на хранение 🌹🌹🌹❤️❤️❤️😘😘#любовьнавеки#15летвместе#всетольконачинается», — написал певец.

«В каждой семье есть свои праздники и особенные дни, Наша не исключение☺️ С мужем мы всегда отмечаем две даты: День, когда начались наши отношения и День Свадьбы, так уж повелось🥰 Так вот сегодня, 15 Лет Назад, сидя в его машине и слушая речи о любви и необходимости быть вместе, несмотря на жизненные обстоятельства и преграды, я и подумать не могла, что пройдёт столько времени и мы будем вместе!!!!!!!! Я сидела и думала только об одном: вот сколько боженька даст вместе быть, столько и будем!!! Прошло 15 лет... У меня не укладывается это в голове, конечно, потому что все это как один день пролетело и стало памятью, но какой!!!!!!! Сколько всего произошло за это время событий и перемен не сосчитать, но без всего этого хорошего и не очень, простого и сложного, трудного и легкого просто не было бы нас!!!!!! Стасик @stas_kostyushkin_official спасибо, что тогда ты не отступил, что решил быть со мной, несмотря ни на что, что был честным и смелым, и, надеюсь, не пожалел об этом спустя все эти годы😹🙈, я-то точно НЕТ!!!)))))))) Я люблю тебя, мУжа моя❤️ очень сильно и благодарю бога за тебя и нас!!!!!!!🙏🏼 С нашим днём, любимый, с нашим днём рождения!!!!🙌🏼😘👻 Костюшкины#звезднаясемейка#стаскостюшкин#юлякостюшкина#15лет#вместе#какодиндень#годовщина#деньрождениясемьи», — написала Юлия.

Напомним, Юлия и Стас Костюшкины женаты почти тринадцать лет. Пара воспитывает двоих сыновей – 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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