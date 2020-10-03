Анна Старшенбаум призналась в пластике фигуры: «Не повторяйте моих ошибок»

— написала Анна Старшенбаум.

Фолловеры тут же принялись расхваливать фигуру девушки и написали десятки комментариев о ее шикарной фигуре: «Вот это не ожиданность,думала у вас свое», «Анечка, Вы прекрасны!!! Что же было не так, что Вы захотели исправить!!! Вы такая красивая, милая», «Очень классная фигура поздравляю. Кому-то очень повезло», «А разве что-то надо было доработать?По-моему,все было гармонично», «Оо красоточка», «Мне тоже кажется, что доработки во внешности вам не нужны) вспоминаю вашу Алину из Психологинь в топах и шортах, это ж)», «Захватывающе», «Ждем пост))», «Ты прекрасна как цветок», «Великолепная!», «Анечка, ты Божественна!».

Ранее мы рассказывали о Мадонне, Кардашьян, Лопес и других звездах, сделавших пластику ягодиц. Эти знаменитости любят хвастаться своими аппетитными пятыми точками. Многие подозревают, что эффектные ягодицы им помогли сделать пластические хирурги.