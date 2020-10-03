Анна Старшенбаум призналась в пластике фигуры: «Не повторяйте моих ошибок»
Фото: @starshenbaum_anna / Instagram
Анна Старшенбаум редко рассказывает о личной жизни в Сети. Однако в начале октября актриса решила порадовать фолловеров не только серией обворожительных фотографий в полупрозрачном платье, но и откровенным признанием, которое сделала в посте на своей странице в Instagram. Анна призналась в пластике фигуры и написала мотивационный текст о важности здоровья и принятия себя. Актриса поблагодарила своего пластического хирурга за правильные советы и сделанную работы. Так же звезд написала, что в прошлом у нее был негативный опыт: «Как бы много времени , нервов , денег , а главное ЗДОРОВЬЯ я бы сэкономила если бы сразу обратилась к Вам».
Однако полностью историю своего перевоплощения Анна решила пока не рассказывать и лишь раззадорила комментаторов: «Если Вам интересно, то позже я расскажу о своем опыте чуть более подробно».
Дорогие девочки, не повторяйте моих ошибок. Если «что-то» в Вашем прекрасном теле требует «эстетической доработки», которую Вы не в силах исправить своими силами и ищете супер профессионала, ПОЖАЛУЙСТА спросите сперва «совета», а только потом принимайте решение
— написала Анна Старшенбаум.
Фолловеры тут же принялись расхваливать фигуру девушки и написали десятки комментариев о ее шикарной фигуре: «Вот это не ожиданность,думала у вас свое», «Анечка, Вы прекрасны!!! Что же было не так, что Вы захотели исправить!!! Вы такая красивая, милая», «Очень классная фигура поздравляю. Кому-то очень повезло», «А разве что-то надо было доработать?По-моему,все было гармонично», «Оо красоточка», «Мне тоже кажется, что доработки во внешности вам не нужны) вспоминаю вашу Алину из Психологинь в топах и шортах, это ж)», «Захватывающе», «Ждем пост))», «Ты прекрасна как цветок», «Великолепная!», «Анечка, ты Божественна!».
Ранее мы рассказывали о Мадонне, Кардашьян, Лопес и других звездах, сделавших пластику ягодиц. Эти знаменитости любят хвастаться своими аппетитными пятыми точками. Многие подозревают, что эффектные ягодицы им помогли сделать пластические хирурги.
Фото и видео: @starshenbaum_anna / Instagram
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