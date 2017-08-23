Генетическая родственница британских принцев может претендовать на трон

У британских принцев Уильяма и Гарри есть старшая сестра Сара, которая проживает в США, передает «Российская Газета» со ссылкой на немецкие СМИ. В далеком 1981-м королева Елизавета II настояла на клинических исследованиях, которые доказали, что принцесса Диана способна иметь детей. Однако врач, желая породниться с королевской семьей, нарушил инструкцию.

Вместо того, чтобы уничтожить оплодотворенные принцем Чарльзом яйцеклетки принцессы, он якобы провел искусственное оплодотворение своей жены. После того, как тайна была раскрыта, врач, боясь за здоровье и жизнь жены и дочери, переехал с ними в США.

Девочка, которую назвали Сарой, позднее виделась с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, который признал в ней сестру, а позже с биологической дочерью встретился и принц Чарльз. Их знакомство произошло в Кентукки, однако ни требований о тесте ДНК, ни заявлений на право наследования престола, от женщины не поступало.

Члены королевской семьи и приближенные к ним персоны ситуацию с таинственной родней не комментировали. Букингемский дворец признал лишь факт проведения клинического теста Дианы.