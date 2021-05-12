Старейший актер в мире Норман Ллойд скончался в США
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Фото: Global Look Press
Продюсер, актер, режиссер проработал в киноиндустрии около 80 лет. За это время он снялся в фильмах Чарли Чаплина и Альфреда Хичкока. Последнюю роль Ллойд исполнил в 2015 году, он появился на экранах в картине «Девушка без комплексов». Норман Ллойд был старейшим в мире актером, пишет портал oldest.org. Как признался его друг, продюсер Дин Харгроув, секретом долголетия он называл умение избегать неприятных людей.
Ранее актер из фильма «Весна на Заречной улице» Жан Мельников умер в 84 года. Он с 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре и был его художественным руководителем. Кроме того, стало известно, что в возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист России Ефим Каменецкий. О его кончине сообщил художественный руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.
Ефим Каменецкий играл в театре более 60 лет. В кинематографе его дебют состоялся в 1969 году, всего он снялся более чем в 30 фильмах, среди которых «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «20 декабря» и другие.
Фото: Global Look Press, kino-teatr.ru
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