Старейший актер в мире Норман Ллойд скончался в США

Ранее актер из фильма «Весна на Заречной улице» Жан Мельников умер в 84 года. Он с 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре и был его художественным руководителем. Кроме того, стало известно, что в возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист России Ефим Каменецкий. О его кончине сообщил художественный руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Ефим Каменецкий играл в театре более 60 лет. В кинематографе его дебют состоялся в 1969 году, всего он снялся более чем в 30 фильмах, среди которых «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «20 декабря» и другие.