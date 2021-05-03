Актер из фильма «Весна на Заречной улице» Жан Мельников умер в 84 года

2 мая актер из фильмов «Весна на Заречной улице», ««Преступление со многими неизвестными», «Вдали от родины» и других фильмов Жан Мельников умер в возрасте 84 лет. Но сын артиста Андрей рассказал об этом только сегодня.

«Отец, ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас. Мы благодарим тебя и очень скучаем. Мы не прощаемся!» — написал он в Сети.

Жан Мельников с 1954 года служил в Днепропетровском русском драматическом театре и был его художественным руководителем.

Сегодня же стало известно, что в возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист России Ефим Каменецкий. Об его кончине агентству ТАСС сообщил художественный руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

«Ефим Александрович скончался сегодня ночью в больнице. До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья"», — рассказал Новиков.

Ефим Каменецкий играл в театре более 60 лет. В кинематографе его дебют состоялся в 1969 году, всего он снялся более чем в 30 фильмах, среди которых «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «20 декабря» и других.