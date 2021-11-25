Станислав Садальский вспомнил «странное» высказывание Нины Руслановой о своей смерти

Смерть народной артистки РФ произошла 21 ноября на 76-м году ее жизни, а 24 ноября в Москве прошла церемония прощания с актрисой. Станислав Садальский не пришел на похороны и объяснил это тем, что не хотел появляться на публике. «Не смог пойти на прощание в Дом кино … хоть и отменил репетиции, не хочу публичности …», — написал он в своем Instagram.

Также в своем прощальном послании Нине Руслановой звезда скетч-шоу «Ералаш» процитировал слова покойной о смерти. «Нина мне говорила: "Я приму смерть как избавление", — вспоминает Садальский и продолжает рассуждать на этот счет. — В нашей жизни все важно, и в том числе смерть. Наверняка не раз каждый задумывался о том, что же будет потом. Кто-то боится наступления этого момента, кто-то с нетерпением его ждет, а некоторые просто живут и не вспоминают о том, что рано или поздно жизнь подойдет к концу».

В конце своего поста 70-летний актер попрощался с Руслановой и извинился перед ней за то, что не смог прийти на церемонию прощания. «Прости и прощай дорогая», — подытожил он.

Ранее дочь Руслановой опровергла информацию о том, что ее мать скончалась от коронавирусной инфекции, и рассказала, как проходили последние дни жизни актрисы.