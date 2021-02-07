Стало известно, в каких странах больше всего женщин -руководителей

К слову, Россия занимает 14-ю строчку с 44,7%. А самые низкие доли пришлись на Индию (14,6%), Японию (14,8%) и Южную Корею (15,6%).

В среднем по Европе, Латинской и Северной Америке доля женщин-менеджеров составляет 35−40%. В Африке и Азии — около 20%, на Ближнем Востоке — 10%. С начала наблюдений в 1991 году во всех регионах мира наблюдается рост этого показателя, но самый сильный зафиксирован в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — с 27,5% в 1991 году до 38,6% в 2019-м.

Аналитики Международной организации труда отмечают, что больше всего женщины-менеджеры представлено во вспомогательных сферах бизнеса — отделах кадров, административном сопровождении, бухгалтерии, маркетинге, пиаре и коммуникациях. В то время как доля компаний, в которых больше 40% совета директоров составляют женщины, в мире не превышает 20%.

А кто ваш босс? Мужчина или женщина? Делитесь своими ответами в комментариях!