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Никас Сафронов резко прокомментировал слова Акиньшиной о феминизме

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Никас Сафронов на выставке

Фото: www.instagram.com/safronov_nikas/

Ранее в интервью актриса заявила, что феминизм — удел некрасивых женщин.

Резкие замечания Оксаны Акиньшиной по поводу феминизма, которые она высказала в интервью, вызвали большой общественный резонанс. Актриса раскритиковала женщин-феминисток, назвав само явление уделом некрасивых, и предложила дамам бороться за свои права не силой, а нежностью и спокойствием, а также оставить наконец мужчин в покое.

Ответить актрисе вызвался известный художник Никас Сафронов, который осудил Акиньшину за подобные слова, отметив, что она ошибается, и от феминизма действительно есть польза.

«Вот так говорить оголтело и огульно, — заявил Сафронов «Пятому каналу», — что все женщины-феминистки дуры или некрасивые... это неправильно».

Сафронова отметил, что перегибы в феминизме, конечно, бывают, но это не повод категорично относиться к этому движению в целом. Он отметил, что женщина в современном обществе вольна сама выбирать свою судьбу и решать, кем именно ей нужно быть, и добавил, что такие известные женщины и сторонницы феминизма, как Клара Цеткин и Роза Люксембург, точно не были ни дурами, ни некрасивыми женщинами.

Фото и видео: Instagram Никаса Сафронова

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