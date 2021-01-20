Никас Сафронов резко прокомментировал слова Акиньшиной о феминизме

Резкие замечания Оксаны Акиньшиной по поводу феминизма, которые она высказала в интервью, вызвали большой общественный резонанс. Актриса раскритиковала женщин-феминисток, назвав само явление уделом некрасивых, и предложила дамам бороться за свои права не силой, а нежностью и спокойствием, а также оставить наконец мужчин в покое.

Ответить актрисе вызвался известный художник Никас Сафронов, который осудил Акиньшину за подобные слова, отметив, что она ошибается, и от феминизма действительно есть польза.

«Вот так говорить оголтело и огульно, — заявил Сафронов «Пятому каналу», — что все женщины-феминистки дуры или некрасивые... это неправильно».

Сафронова отметил, что перегибы в феминизме, конечно, бывают, но это не повод категорично относиться к этому движению в целом. Он отметил, что женщина в современном обществе вольна сама выбирать свою судьбу и решать, кем именно ей нужно быть, и добавил, что такие известные женщины и сторонницы феминизма, как Клара Цеткин и Роза Люксембург, точно не были ни дурами, ни некрасивыми женщинами.