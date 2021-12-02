Стало известно, на что живет страдающий от тяжелой болезни Борис Моисеев

Борис Моисеев не из тех артистов, которые продолжают собирать концертные залы, несмотря на преклонный возраст. Кроме того, его мучает тяжелое заболевание — в 2010 году он перенес инсульт, после которого долго восстанавливался.

В Сети появлялись слухи о том, что некогда популярный певец остро нуждается в деньгах, однако, как удалось выяснить журналистам, это не так.

Как пишет издание Woman.ru, пенсия артиста составляет 85 тысяч рублей. Кроме того, Моисееву до сих пор выплачивают и авторские начисления, что повышает сумму примерно до 170 тысяч рублей.