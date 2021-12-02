Стало известно, на что живет страдающий от тяжелой болезни Борис Моисеев
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Борис Моисеев не из тех артистов, которые продолжают собирать концертные залы, несмотря на преклонный возраст. Кроме того, его мучает тяжелое заболевание — в 2010 году он перенес инсульт, после которого долго восстанавливался.
В Сети появлялись слухи о том, что некогда популярный певец остро нуждается в деньгах, однако, как удалось выяснить журналистам, это не так.
Как пишет издание Woman.ru, пенсия артиста составляет 85 тысяч рублей. Кроме того, Моисееву до сих пор выплачивают и авторские начисления, что повышает сумму примерно до 170 тысяч рублей.
Тратит он их на бытовые нужды и услуги домработницы, которая помогает ему по хозяйству.
«Борис Михайлович — такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно. Он живет обычной жизнью нормального человека», — ранее рассказывал директор Моисеева Сергей Горох.
Старые друзья действительно не забывают артиста. Например, Алла Пугачева часто интересуется здоровьем и делами Моисеева.
«Также на днях Алла Борисовна Пугачева передала Боре корзину с фруктами и 20 котлет, приготовленных самостоятельно, поддержала его материально, говорила с Борисом по телефону. Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь. После такого общения Алла Борисовна всегда говорит: "Боречка, я за тебя спокойна. Я услышала твой голос"», — рассказывал представитель артиста.
Фото: Global Look press