Директор Моисеева раскрыл, как Пугачева поддерживает перенесшего тяжелую болезнь артиста

«Бориса через день посещает горничная, которая готовит ему еду, стирает, убирает. Раз в неделю к нему ходит медсестра, смотрит за тем, чтобы он пил таблетки, измеряет давление, уровень сахара в крови. Боря ведет нормальный образ жизни человека, перенесшего ту болезнь, которую он перенес. Поэтому никаких опасений за его здоровье нет», — говорит он.

Кроме того, звезду часто навещают коллеги и друзья, среди которых Алла Борисовна Пугачева.

«Также на днях Алла Борисовна Пугачева передала Боре корзину с фруктами и 20 котлет, приготовленных самостоятельно, поддержала его материально, говорила с Борисом по телефону.

Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь. После такого общения Алла Борисовна всегда говорит: "Боречка, я за тебя спокойна. Я услышала твой голос"», — сообщил он.

Директор Моисеева выразил благодарность и другим звездам и близким людям актера, которые тоже его не забывают.

«Вообще, спасибо всем тем людям, которые поддерживают его: Нелли Кобзон, Галине Романовской, которая постоянно находится с ним на связи, Аде Тодд, примчавшейся с подарками, как только она услышала о Борином неважном самочувствии, и Алле Борисовне, конечно».