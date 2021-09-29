Директор Моисеева раскрыл, как Пугачева поддерживает перенесшего тяжелую болезнь артиста
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Директор Бориса Моисеева Сергей Грох в беседе с изданием «Телепрограмма» опроверг информацию о том, что больного музыканта опекает только нянечка. Эту версию якобы рассказала соседка звезды.
«Какая соседка? Какая нянечка? Что за бред? Я даже комментировать ничего не хочу, потому что не вижу смысла в своих комментариях. Их все равно никто не слышит. Я призываю вас не верить никаким сплетням», — заявил Грох.
Он отметил, что все эти слухи и публикации очень расстраивают больного артиста, который совсем не брошен, о нем продолжают заботиться и поддерживать его морально и материально.
«Бориса через день посещает горничная, которая готовит ему еду, стирает, убирает. Раз в неделю к нему ходит медсестра, смотрит за тем, чтобы он пил таблетки, измеряет давление, уровень сахара в крови. Боря ведет нормальный образ жизни человека, перенесшего ту болезнь, которую он перенес. Поэтому никаких опасений за его здоровье нет», — говорит он.
Кроме того, звезду часто навещают коллеги и друзья, среди которых Алла Борисовна Пугачева.
«Также на днях Алла Борисовна Пугачева передала Боре корзину с фруктами и 20 котлет, приготовленных самостоятельно, поддержала его материально, говорила с Борисом по телефону.
Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь. После такого общения Алла Борисовна всегда говорит: "Боречка, я за тебя спокойна. Я услышала твой голос"», — сообщил он.
Директор Моисеева выразил благодарность и другим звездам и близким людям актера, которые тоже его не забывают.
«Вообще, спасибо всем тем людям, которые поддерживают его: Нелли Кобзон, Галине Романовской, которая постоянно находится с ним на связи, Аде Тодд, примчавшейся с подарками, как только она услышала о Борином неважном самочувствии, и Алле Борисовне, конечно».
Фото: Global Look press