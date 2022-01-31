Стало известно, кто займет кресла наставников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. В этом сезоне география шоу значительно расширилась, помимо участников со всей России, на сцену поднимутся ребята из США, Финляндии, Великобритании и острова Маврикий.

Судьбу конкурсантов в финале проекта по традиции будут решать зрители. Напомним, после скандала, связанного с покупкой голосов для дочери певицы Алсу Микеелы, система голосования была пересмотрена.

В 8 сезоне проекта в финал вышла другая звездная участница — дочка музыканта Трофима, Елизавета Трофимова, которая была в команде Егора Крида. Несмотря на то, что проект девочка не выиграла, на нее тоже обрушилась волна хейта.

Победителем восьмого сезона вокального конкурса стал Владислав Тюкин. Подопечный Светланы Лободы набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов.

А вы будете следить за детским голосом в этом сезоне?