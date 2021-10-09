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Стало известно, кто сменит Александра Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры

87-летний актер и режиссер решил оставить должность из-за проблем со здоровьем. В конце прошлого года Александр Ширвиндт и его супруга тяжело перенесли коронавирус. Столичный департамент культуры, курирующий учреждение, определился с приемником театрального деятеля, возглавлявшего театр более 20 лет.
Стало известно, кто сменит Александра Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры

Впервые за последние 20 лет Московский академический театр Сатиры меняет художественного руководителя. Еще в конце сентября прежний худрук театра Александр Ширвиндт заявил о желании покинуть свой пост и написал заявление. 87-летний артист объяснил это проблемами со здоровьем. В прошлом году он и супруга тяжело перенесли ковид и до сих пор не оправились от последствий.

Александр Ширвиндт, комментируя свое решение, отмечал, что решил не выбирать преемника, и положился в этом на Департамент культуры Москвы, который курирует учреждение. Власти определились с выбором. С 13 октября труппой будет руководить актр и режиссер Сергей Газаров, сообщает сайт mos.ru.

Актер и режиссер Сергей Газаров.

Актер и режиссер Сергей Газаров.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться», — заявил Сергей Газаров. Он отметил, что революции в репертуаре ждать не стоит — новый худрук намерен придерживаться традиций.

Отметим, что Сергей Газаров при этом будет худруком сразу двух театров. С прошлого года он руководит Московским драматическим театром Армена Джигарханяна. Сергей Газаров надеется, что сможет справится с одновременным руководством двумя театрами.

Фото и видео: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press