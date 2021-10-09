Стало известно, кто сменит Александра Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры
Впервые за последние 20 лет Московский академический театр Сатиры меняет художественного руководителя. Еще в конце сентября прежний худрук театра Александр Ширвиндт заявил о желании покинуть свой пост и написал заявление. 87-летний артист объяснил это проблемами со здоровьем. В прошлом году он и супруга тяжело перенесли ковид и до сих пор не оправились от последствий.
Александр Ширвиндт, комментируя свое решение, отмечал, что решил не выбирать преемника, и положился в этом на Департамент культуры Москвы, который курирует учреждение. Власти определились с выбором. С 13 октября труппой будет руководить актр и режиссер Сергей Газаров, сообщает сайт mos.ru.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
«Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться», — заявил Сергей Газаров. Он отметил, что революции в репертуаре ждать не стоит — новый худрук намерен придерживаться традиций.
Отметим, что Сергей Газаров при этом будет худруком сразу двух театров. С прошлого года он руководит Московским драматическим театром Армена Джигарханяна. Сергей Газаров надеется, что сможет справится с одновременным руководством двумя театрами.
Фото и видео: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press