Стало известно, кто сменит Александра Ширвиндта на посту худрука Театра сатиры

«Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться», — заявил Сергей Газаров. Он отметил, что революции в репертуаре ждать не стоит — новый худрук намерен придерживаться традиций.

Отметим, что Сергей Газаров при этом будет худруком сразу двух театров. С прошлого года он руководит Московским драматическим театром Армена Джигарханяна. Сергей Газаров надеется, что сможет справится с одновременным руководством двумя театрами.