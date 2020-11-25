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86-летний Александр Ширвиндт с супругой в тяжелом состоянии попали в больницу

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Александр Ширвиндт и Наталия Белоусова женаты с 1957 года

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press

Народного артиста и его жену Наталию Белоусову доставили ночью в больницу с пневмонией.

86-летний Александр Ширвиндт и его 84-летняя супруга Наталия Белоусова ночью с 24 на 25 ноября попали в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у них пневмонию, сообщает «Пятый канал». У супругов подтвердился коронавирус.

У Александра Ширвиндта до госпитализации была тяжелая одышка. В ближайшие недели пожилые супруги проведут под наблюдением медиков.

Александр Ширвиндт и Наталия Белоусова женаты 63 года, у них есть единственный сын Михаил, актер и телеведущий, а также трое внуков и пять правнуков.

Народный артист РСФСР снялся в 76 фильмах и сыграл в десятках театральных постановок. С 2000 года Ширвиндт руководит Московским театром сатиры.

Фото и видео: Instagram Михаила Ширвиндта, Gennadii Usoev, Anatoly Lomohov/ Global Look press

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