Стало известно, кто дал Алеку Болдуину заряженное оружие
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Фото: Getty Images
Зарубежная пресса сообщила подробности трагического происшествия на ранчо в окрестностях Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США). Там во время съемок вестерна «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза — в них выстрелил из пистолета актер Алек Болдуин, считавший, что оружие в его руках не заряжено.
В распоряжении Associated Press оказался полицейский ордер на обыск, из которого стали известны детали произошедшего. В том числе и то, кто дал Болдуина заряженное оружие. По предварительным данным этим человеком оказался ассистент режиссера. Он же сообщил 63-летнему актеру, что пистолет не заряжен. При этом ассистент не знал о наличии в нем патронов. Сейчас полиция выясняет, кто именно снабдил оружие зарядом.
Фото: Getty Images
Полиция изъяла с места происшествия залитый кровью костюм Алека Болдуитна, а также экземпляры оружия и патроны, использовавшиеся для съемок.
Источник также сообщил журналистам, что проблемы с безопасностью на площадке существовали давно. Лишь за неделю до трагического происшествия участники кинопроизводства начали использовать холостые патроны вместо боевых.
Алек Болдуин спустя сутки после трагедии сделал официальное заявление. Актер признался, что находится в глубоком шоке и готов всецело сотрудничать с полицией. Также он попросил прощения у семьи погибшего оператора и родственников раненного режиссера, принеся им свои соболезнования.
Фото и видео: Getty Images; @hilariabaldwin/Instagram