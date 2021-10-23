Стало известно, кто дал Алеку Болдуину заряженное оружие

Зарубежная пресса сообщила подробности трагического происшествия на ранчо в окрестностях Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США). Там во время съемок вестерна «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза — в них выстрелил из пистолета актер Алек Болдуин, считавший, что оружие в его руках не заряжено.

В распоряжении Associated Press оказался полицейский ордер на обыск, из которого стали известны детали произошедшего. В том числе и то, кто дал Болдуина заряженное оружие. По предварительным данным этим человеком оказался ассистент режиссера. Он же сообщил 63-летнему актеру, что пистолет не заряжен. При этом ассистент не знал о наличии в нем патронов. Сейчас полиция выясняет, кто именно снабдил оружие зарядом.