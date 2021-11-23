Стало известно, что унаследует дочь Нины Руслановой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Нину Русланову хорошо знали все — она была яркой и известной артисткой. Однако, в отличие от многих российской звезд, жила она очень скромно.
Среди ее имущества числится однокомнатная квартира в центре Москвы с видом на Арбат, которая достанется ее дочери как наследнику первой очереди.
«Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди. Уже сейчас она может открыть наследственное дело, и полгода нотариус выжидает, пока явится кто-то еще из наследников. Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери.
Если же было написано завещание, то там все оговорено», — объяснил изданию Teleprogramma.pro адвокат Александр Бенхин.
Стоит отметить, что недвижимость находится в замечательном состоянии — несколько лет назад актриса участвовала в программе «Идеальный ремонт», в рамках которой сохранили странную мебель в квартире, но отремонтировали и создали стильный интерьер.
Накануне дочь Руслановой высказалась о смерти матери — она считает, что артистке можно было помочь. Олеся рассказала, что ее мать перевели из реанимации в обычную палату, хотя ей было плохо и они буквально умоляли врачей помочь им. В реанимацию актрису перевели только утром в день ее смерти, когда оставлять ее в обычной палате было больше нельзя.
Фото: Global Look press