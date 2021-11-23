Стало известно, что унаследует дочь Нины Руслановой

Нину Русланову хорошо знали все — она была яркой и известной артисткой. Однако, в отличие от многих российской звезд, жила она очень скромно.

Среди ее имущества числится однокомнатная квартира в центре Москвы с видом на Арбат, которая достанется ее дочери как наследнику первой очереди.

«Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди. Уже сейчас она может открыть наследственное дело, и полгода нотариус выжидает, пока явится кто-то еще из наследников. Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери.

Если же было написано завещание, то там все оговорено», — объяснил изданию Teleprogramma.pro адвокат Александр Бенхин.