«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь и показала ее первое фото

47-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся на всю страну благодаря своей роли в сериале «Моя прекрасная няня», стала многодетной мамой. Это радостное событие они с мужем, 48-летним фигуристом Петром Чернышевым, скрывали долгие четыре месяца.
«Знакомьтесь, Мила Чернышева. А журнал в продаже завтра», — написала Анастасия в своем блоге несколько минут назад.
Малышка Мила стала для Петра первым ребенком, тогда как дети Анастасии уже давно стали взрослыми. 18-летний Майкл и 23-летняя Анна также приняли участие в фотосессии, которую читатели увидят на страницах журнала.
Ранее актриса признавалась, что только в этом союзе обрела настоящее счастье: предыдущая попытка создать семью была, мягко говоря, неудачной. В минувшем году звездная пара отметила 10-летие брака.
Passion.ru поздравляет молодых родителей с радостным событием!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram