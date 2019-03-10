«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь и показала ее первое фото

47-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся на всю страну благодаря своей роли в сериале «Моя прекрасная няня», стала многодетной мамой. Это радостное событие они с мужем, 48-летним фигуристом Петром Чернышевым, скрывали долгие четыре месяца.

«Знакомьтесь, Мила Чернышева. А журнал в продаже завтра», — написала Анастасия в своем блоге несколько минут назад.