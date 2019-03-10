logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь и показала ее первое фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анастасия Заворотнюк удивила поклонников

Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса Анастасия Заворотнюк показала первое фото четырехмесячной дочери.

47-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся на всю страну благодаря своей роли в сериале «Моя прекрасная няня», стала многодетной мамой. Это радостное событие они с мужем, 48-летним фигуристом Петром Чернышевым, скрывали долгие четыре месяца.

«Знакомьтесь, Мила Чернышева. А журнал в продаже завтра», — написала Анастасия в своем блоге несколько минут назад.

Малышка Мила стала для Петра первым ребенком, тогда как дети Анастасии уже давно стали взрослыми. 18-летний Майкл и 23-летняя Анна также приняли участие в фотосессии, которую читатели увидят на страницах журнала.

Ранее актриса признавалась, что только в этом союзе обрела настоящее счастье: предыдущая попытка создать семью была, мягко говоря, неудачной. В минувшем году звездная пара отметила 10-летие брака.

Passion.ru поздравляет молодых родителей с радостным событием!

Больше материалов об Анастасии и ее семье ищите здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
«Там, за чертой, ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть