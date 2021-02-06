Стали известны новые подробности взаимоотношений Ирины Шейк и Брэдли Купера

О том, что происходит между Ириной Шейк и Брэдли Купером с тех пор, как модель ушла от своего любимого и отца ее единственной, уже почти четырехлетней дочери Леи, не было известно практически ничего. Но на днях инсайдер, хорошо знакомый с обоими бывшими гражданскими супругами, рассказал изданию Us Weekly, как теперь общаются Ирина и Брэдли.

Как поведал инсайдер, Ирина и Брэдли нашли идеальный баланс в своих отношениях. Хотя фанаты пары, когда только стало известно об их разрыве, опасались того, что Шейк и Купер погрязнут в бесконечных разборках и будут делить опеку над Леей, все сложилось совсем иначе. Ирина и Брэдли, по словам источника, никогда не ссорятся из-за Леи. Оба решили, что воспитание совместного ребенка — их главный приоритет. Поэтому они всегда стремятся найти компромисс и строить свое рабочее расписание таким образом, чтобы когда один из них занят, другой мог заниматься с Леей. Что, впрочем, не удивительно, ведь оба рассказывали в свое время, как они благодарны судьбе за то, что им довелось стать родителями. Брэдли признавался, что мечтал стать отцом всю жизнь. А Ирина заявляла, что материнство, как она поняла, — одна из самых потрясающих вещей на свете.