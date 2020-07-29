«Стала другим человеком»: певица Елка показала, как за три года изменилась, помолодела и похорошела

«Стала другим человеком», «Даже взгляд поменялся», «Лиза! Крутая!», «Даааааа! Знаю о чем ты! Чувствую! горжусь!!!», «Ты самый шикарный мотиватор», «Елизаветта Вальдемаровна,вы прекрасны Всегда!!!! Вы Лучик Позитива!», «Просто хочется сказать, какая Вы чудесная», «Мать и дочь на фото!», «Лизочка!!!! Ты большая молодец!!! Заряжаюсь твоей музыкой и твоей энергией!!!», «Эти метаморфозы великолепны. Спасибо тому негодяю, который сделал меня лучше», «Чудесные и смелые перемены к лучшему», — пишут фолловеры в комментариях.

Отметим, что Елка предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Недавно появились слухи о беременности певицы, которые в итоге не подтвердились. «Я не отношу себя к людям, которые называют себя чайлдфри. Просто пока у меня нет детей по определенным причинам», — заявила она в одном из интервью.