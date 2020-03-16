37-летняя певица Елка беременна первенцем?
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Елки
Кадры с выступления Елки на дне рождения известного промоутера Константина Сидоркова заставили Сеть обсуждать возможную беременность певицы. Сплетников смутил эффект от облегающих кожаных штанов с завышенной талией, подчеркнувших округлившийся живот артистки.
«37-летняя певица Елка не смогла скрыть изменения в фигуре», «У певицы Елки заметили округлившийся живот», «Скрывающую округлившийся живот Елку заподозрили в беременности», «Певицу Елку заподозрили в беременности», — пишут интернет-издания.
Поклонники и СМИ в недоумении, неужели артистка находится в интересном положении? Осенью 2018 года она говорила в интервью, что не готова к детям.
«Я не отношу себя к людям, которые называют себя чайлдфри. Просто пока у меня их нет по определенным причинам», — также говорила она.
Свою личную жизнь Елка не комментирует.
Как считаете, правы ли сплетники?
Фото и видео: Instagram
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