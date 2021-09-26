«Сразу разговоры о блате»: дочь Славы пожаловалась на травлю из-за знаменитой мамы
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Фото: Instagram
Старшая из двух дочерей певицы Славы Александра Морозова призналась, что ее карьере изрядно мешает известность ее мамы. 22-летняя девушка выпустила уже несколько песен и планирует продолжать заниматься музыкой, но сталкивается с волной хейта из-за того, что ее воспринимают прежде всего как наследницу звезды, а не самостоятельную творческую единицу.
«Ребенку известных родителей сделать творческую карьеру в России очень сложно. Сразу возникают разговоры о блате, все сомневаются в твоем таланте. На Западе все иначе: там всегда радуются, если ребенок звездных родителей продолжает династию. Нужно понимать, что дети известных мам и пап тоже не лишены талантов и имеют право заниматься тем, чем хотят. Не нужно их сразу травить», — поделилась Александра Морозова в интервью изданию StarHit.
Ранее начинающая артистка признавалась, что боялась выбирать путь певицы именно из-за опасений постоянных сравнений с матрью. Но в итоге именно Слава подтолкнула дочь к началу карьеры. Теперь Александра заявляет, что гордится тем, что в творческой манере похожа на звездную родительницу.
Фото и видео: @nastya_slava, @sasha_morozova_singer/Instagram