«Сразу разговоры о блате»: дочь Славы пожаловалась на травлю из-за знаменитой мамы

«Ребенку известных родителей сделать творческую карьеру в России очень сложно. Сразу возникают разговоры о блате, все сомневаются в твоем таланте. На Западе все иначе: там всегда радуются, если ребенок звездных родителей продолжает династию. Нужно понимать, что дети известных мам и пап тоже не лишены талантов и имеют право заниматься тем, чем хотят. Не нужно их сразу травить», — поделилась Александра Морозова в интервью изданию StarHit.

Ранее начинающая артистка признавалась, что боялась выбирать путь певицы именно из-за опасений постоянных сравнений с матрью. Но в итоге именно Слава подтолкнула дочь к началу карьеры. Теперь Александра заявляет, что гордится тем, что в творческой манере похожа на звездную родительницу.