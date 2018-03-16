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Евгений Плющенко опубликовал редкое совместное фото обоих сыновей

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыновьями Сашей и Егором
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Фигурист Евгений Плющенко отдыхает на Мальдивах с супругой Яной Рудковской, их общим сыном Сашей и своим старшим сыном Егором.

Недавно к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко прилетел в гости его старший 11-летний сын Егор. Спортсмен решил не засиживаться в заснеженной Москве и отвез мальчика, а также свою жену Яну Рудковскую и младшего сына Сашу на Мальдивы.

А сегодня Евгений выложил в свой Instagram совместное селфи Егора и Саши и подписал его так: «Мои пацаны! Мне одному кажется, что похожи?». Фолловеры заверили Плющенко, что ему не кажется — братья действительно очень схожи внешне.

Напомним, после развода родителей Егор остался с мамой Марией Ермак, которая постоянно живет в Санкт-Петербурге. Но и Евгений, и Яна сохранили с девушкой хорошие отношения и с удовольствием принимают мальчика у себя.

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