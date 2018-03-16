Евгений Плющенко опубликовал редкое совместное фото обоих сыновей

А сегодня Евгений выложил в свой Instagram совместное селфи Егора и Саши и подписал его так: «Мои пацаны! Мне одному кажется, что похожи?». Фолловеры заверили Плющенко, что ему не кажется — братья действительно очень схожи внешне.

Напомним, после развода родителей Егор остался с мамой Марией Ермак, которая постоянно живет в Санкт-Петербурге. Но и Евгений, и Яна сохранили с девушкой хорошие отношения и с удовольствием принимают мальчика у себя.