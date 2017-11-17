32-летняя Ляйсан Утяшева поделилась фотографией с отдыха.

В прохладную погоду больше всего хочется сбежать к морю, в тепло. Павел Воля и Ляйсан Утяшева соригинальничали и улетели в Австрию. Они отправились туда всей семьей и сегодня поделились фотографиями из горнолыжного местечка Флаттах. «Горнолыжный сезон открыли!», — похвасталась Ляйсан.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Ноя 17 2017 в 6:29 PST

Семейство планирует посвятить свое время катанию на сноуборде и лыжах. А пока они вместе лепят снеговиков.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) Ноя 17 2017 в 5:48 PST