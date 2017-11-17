32-летняя Ляйсан Утяшева поделилась фотографией с отдыха.

В прохладную погоду больше всего хочется сбежать к морю, в тепло. Павел Воля и Ляйсан Утяшева соригинальничали и улетели в Австрию. Они отправились туда всей семьей и сегодня поделились фотографиями из горнолыжного местечка Флаттах.

«Горнолыжный сезон открыли!», — похвасталась Ляйсан.

Семейство планирует посвятить свое время катанию на сноуборде и лыжах. А пока они вместе лепят снеговиков.

Впрочем, и на море семейство успело побывать — в июле.

А как любите отдыхать вы?

Фото: instagram