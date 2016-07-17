37-летняя Юлия Костюшкина поделилась своими секретами

Главным врагом в этом процессе Юля называет спешку. Оба раза она понимала: скорость похудения не зависит от нее, так как организм после родов еще некоторое время находится в «стопе». Учитывала она и обстоятельства: естественные роды в 26 — не то же самое, что кесарево сечение в 35. Если после первых она вернула прежнюю форму и вышла на сцену через три месяца, то после вторых — только два месяца ждала, когда врачи снимут запрет на спорт, а затем медленно входила в ритм: ходила по беговой дорожке, занималась на эллипсе.

Спортсменка и телеведущая Юлия Костюшкина гордится своим телом. «Сейчас я могу сказать, что я в лучшей форме, чем была до беременности. Да и вообще в принципе я в той форме, в которой никогда после окончания профессионального спорта не была», — признается она. Две беременности, за которые бывшая гимнастка набрала 13 и 20 килограммов соответственно, казалось бы, никак не отразились на ее фигуре. Но на самом деле за успехом стоит правильный подход к похудению.

Звезда проекта «Я худею!» телеканала НТВ и супруга одного из самых спортивных мужчин в нашей стране с 4-летнего возраста привыкла к физическим нагрузкам, и доподлинно знает: без диеты эффекта почти не будет, и наоборот. «Если вы перестанете есть, вы не похудеете. Как бы то это банально ни звучало — тут крайне важен комплексный подход: спорт, диета, массажи, мезотерапия, косметические средства. Во второй беременности я начала только с диеты (по причине кесарева), но могу сказать, что без зала она просто не работала», — рассказала она в интервью сайту «Летидор».

Питаться Юля советует полноценно, правильно, маленькими порциями каждые 3-3,5 часа. И главное — делать это осознанно и жалея себя. «Если организм очень хочет — ему нужно это дать. Потому что категорические запреты вызовут обратный эффект — организм будет плохо себя вести по отношению к вам. Если вам вдруг захотелось какой-то "неполезности", позвольте себе это. Но это не значит, что нужно съесть килограмм конфет. Разрешите себе 1-2 конфетки. Тело будет вам благодарно — оно действительно начнет быстрее худеть», — советует артистка.

В процессе беременности она также советует не бросать спорт — нагрузки можно уменьшить, сменив, например, тренажерный зал на бассейн. «Нужно понимать, что путь к хорошей форме — это дико сложный поход. А когда кажется, что трудности вас одолевают, представляйте себя такой, какой вам хотелось бы быть! Все получится», — подбадривает она молодых мам.

На упреки сторонников боди-позиива в том, что она старается только ради мужа, телеведущая отвечает: «Мне самой не захочется быть не в форме рядом с таким мужчиной. Хотя я точно знаю, что Стас любит меня в любом весе».