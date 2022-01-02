Специалисты советуют дочери покойной Началовой обратиться к психологу

В своем юном возрасте Вера уже успела пережить несколько личных трагедий. Эксперты опасаются за ментальное здоровье девочки и советуют ей обратиться за помощью. Ведь когда из жизни один за другим уходят близкие родственники женского пола, Алдониной становится тяжело без их внимания и поддержки. Молодая певица на фоне горя может счесть происходящее как «злой рок судьбы», который преследует всех женщин в ее семье, хотя для этого нет оснований и все смерти не связаны между собой.

«Необходимо работать с психотерапевтом, чтобы избежать проблем с психикой и в будущих отношениях с партнером в том числе. После таких ситуаций есть риск того, что девочка бессознательно уйдет в программу, где «женщины не выживают» и «женщины умирают». Главное сейчас — окружить ребенка заботой и назначить грамотного специалиста (психотерапевта), чтобы не потерять женскую суть и начало», — рассказала психолог Юлия Хадарцева изданию «Дни.ру».

Сейчас Вера Алдонина пытается оправиться от горя с помощью музыки. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.