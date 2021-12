Пошла по стопам матери: дочь Юлии Началовой красиво перепела хит Мэрайи Кэри

15-летняя Вера Алдонина унаследовала от покойной матери не только выразительную внешность, но и талант к музыке. В своем посте в инстаграмме Вера пожаловалась на свистящие микрофоны.

«Вчера на школьном предновогоднем концерте я спела свою любимую рождественскую песню M. Carey "All I want for Christmas is you". Под бой курантов загадаю, чтобы микрофоны больше никогда не свистели!» - написала дочь звезды.