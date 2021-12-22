Пошла по стопам матери: дочь Юлии Началовой красиво перепела хит Мэрайи Кэри

«Мурашки,голос Ю.Началовой!», «Шикарная Верочка, какая ты красивая, вся в мамочку, прекрасный голос. Успеха тебе милая, здоровья, пусть всё всегда в жизни у тебя получается», «В очередной раз УДИВИЛА. И образ, и пение. Микрофоны... бывает. Ты такая же ЧЕСТНАЯ🙌 и ЯРКАЯ.🙌 Желаю тебе, Верочка, ВСЁ УСПЕТЬ!» - поклонники поддержали девушку в комментариях под видео

Вера Алдонина не раз радовала фанатов свои голосом, однажды она выступала и композицией Началовой. Девушка исполнила хит «Герой не моего романа» на программе «Модный приговор». Также она участвовала в шоу Дуэты.

Для своего выступления в школе Вера выбрала очень красивый образ. Она накрутила волосы и надела мини-платье фасона бейбидол с американской проймой и золотой вышивкой.