Бейонсе свернула грудное вскармливание

Почти два месяца назад, 13 июня, Бейонсе стала многодетной мамой. У нее родились близнецы — малыши появились чуть раньше срока и были вынуждены оставаться в клинике из-за проблем со здоровьем. Однако все позади: Руми и Сер настолько окрепли, что мама спокойно оставляет их дома ради веселых вечеринок с мужем.

Фотографии, которые появились в блоге Бейонсе, говорят о том, что она свернула грудное вскармливание: певица вовсю наслаждается алкогольными напитками.