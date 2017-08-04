Совсем большие? Бейонсе оставляет двухмесячных детей дома ради веселых вечеринок с Джей Зи
Почти два месяца назад, 13 июня, Бейонсе стала многодетной мамой. У нее родились близнецы — малыши появились чуть раньше срока и были вынуждены оставаться в клинике из-за проблем со здоровьем. Однако все позади: Руми и Сер настолько окрепли, что мама спокойно оставляет их дома ради веселых вечеринок с мужем.
Фотографии, которые появились в блоге Бейонсе, говорят о том, что она свернула грудное вскармливание: певица вовсю наслаждается алкогольными напитками.
В среду пару видели в суши-баре недалеко от дома, а в четверг — они были замечены в одном из ночных заведений Беверли-Хиллз. Пятилетнюю дочь Блю Айви пара также оставила дома.
Фанаты звезды очарованы тем, насколько быстро она пришла в форму и вернулась к обычной жизни. Они с нетерпением ждут от нее новых песен и выступлений.
А как считаете вы, в каком возрасте малышей можно оставлять с няней и спокойно отправляться по своим делам?
Фото: instagram.com