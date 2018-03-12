«Совершенно взрослая девушка»: Леонид Агутин поздравил старшую дочь

Накануне в их жизни произошло необычное событие. «Встретились в Лондоне со старшей дочкой. Незапланированно. Поверить сложно, но факт. Пошли гулять по парку. Жизнь — удивительная штука», — писал удивленный артист.

Полина, родившаяся от первого брака Леонида Агутина с балериной Марией Воробьевой, живет во Франции и получает юридическое образование.

Музыкант также воспитывает дочь Елизавету от брака с Анжеликой Варум.

Фото: instagram