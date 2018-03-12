«Совершенно взрослая девушка»: Леонид Агутин поздравил старшую дочь
Сегодня старшая дочь Леонида Агутина отпраздновала день рождения.
«Поленька, доченька, с Днем Рождения! 22 года. Ты у меня уже совершенно взрослая девушка! А ведь когда-то ты, совсем еще младенцем, научила меня быть взрослым, просто самим фактом своего существования. Ты моя радость и гордость. Мой завтрашний день! Я очень верю в тебя и счастлив, что ты у меня есть. И, учитывая, что разумом тебя Бог не обделил, желаю тебе здоровья, удачи и любви! Пусть тепло доброты твоей согревает близких твоих и страждущих, встречающихся на твоем пути, возвращаясь к тебе с лихвой», — написал отец.
Накануне в их жизни произошло необычное событие. «Встретились в Лондоне со старшей дочкой. Незапланированно. Поверить сложно, но факт. Пошли гулять по парку. Жизнь — удивительная штука», — писал удивленный артист.
Полина, родившаяся от первого брака Леонида Агутина с балериной Марией Воробьевой, живет во Франции и получает юридическое образование.
Музыкант также воспитывает дочь Елизавету от брака с Анжеликой Варум.
Фото: instagram