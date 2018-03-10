10-11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Газманова отметила день рождения: «Я - мир меня, мой мир, как ты - это целый мир тебя. Всё , что происходит в нём можно исправить, только исправляя внутри себя. Никто не виноват в нём кроме тебя. Нам судьбою суждено встретиться снова одним морозным днём, в этой жизни натворили сполна, что мочи уж больше нет. Делаю ставку на встречу каждое 31 февраля! Ты ж понимаешь, чтобы не встретиться никогда. Я думала вместе с Бродским, суждено ли нам встречаться снова и снова в каждой из жизней с людьми , которых отпускаем в этой и как этого миновать, ? Новый День Рождения, как старт в новую жизнь. Поэтому начну его с Прощения, очищения до пустоты и наполнения ВДОХНОВЕНИЕМ! Как начнёшь писать свои первые 12 дней , так и заполнишь свои 12 месяцев в году... 11 марта- пришло сообщение : в Марте рождаются одни королевы! Где там пылится моя корона, водружаем назад на голову. Так и проведём март с гордо поднятой головой для начала. С Днём Рождения меня!»

Анастасия Заворотнюк наслаждается отдыхом на Мальте. Екатерина и Александр Стриженовы провели уик-энд в Стамбуле, а Александр Овечкин познакомился с Хабибом Нурмагомедовым.

В семье Екатерины Волковой произошла трагедия: «Собиралась с силами, чтобы написать этот пост. Наш кролик Куки умерла. Накануне я говорила в сториз , что обнаружила ее в ночи почти бездыханной. Повезла в Ветклинику, сделали всевозможные анализы, снимки. Ничего не выявлено. Спасти малышку не удалось. Ветврач говорит, что вирус. Никаких сквозняков не было. Тяжело дался разговор с дочкой, чтобы объяснить ей, что Куки больше нет. Ее первая потеря в жизни. Посоветовалась с психологом перед разговором. Чувствую себя просто ужасно. Берегите своих близких и братьев наших меньших. Они доверяют нам свои жизни, и не всегда мы в силах их спасти. Поэтому трижды подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий, покупая домашнее животное в дом».

Наталья Подольская с сыном побывала на цирковом представлении. А Анна Хилькевич показала милый бэкстейдж с фотосессии с дочкой.