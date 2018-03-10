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10-11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Тины Кунаки
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Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

Венсан Кассель с возлюбленной Тиной Кунаки прогулялись по Москве.

Спасибо Москва С моей Любимой @tinakunakey @vuarnetsunglasses

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

Ани Лорак и Сергей Лазарев стали лауреатами премии BraVo!, церемония вручения которой прошла субботним вечером в Кремле. Сил и Эрос Рамазотти стали почетными гостями церемонии, а право вести ее досталось Николаю Баскову и Заре.

Сергей Безруков поделился трогательным фото своей жены и годовалой дочери, а Анастасия Волочкова опубликовала фрагмент выступления своей дочери Ариадны.

Сын Олеси Судзиловской Артем полетал в аэродинамической трубе.

Леонид Агутин показал старшую дочь Полину, а Мария Погребняк позволила сыновьям сделать ей прическу и макияж.

Юные стилисты😂

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Любовь Толкалина с дочерью посетила Эрмитаж, а Яна Рудковская насладилась выступлением звезды мирового балета Сергея Полунина.

Гном Гномыч собрался на Мальдивы, а Надежда Пескова постигает азы фигурного катания.

К Мальдивам готов 🐠🐟🐬

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

Мама Надежды, Татьяна Навка, продемонстрировала новое упражнение. Тина Канделаки призналась, что ей тяжело идти в зал, а Стас Костюшкин показал свою растяжку.

Марина Газманова отметила день рождения: «Я - мир меня, мой мир, как ты - это целый мир тебя. Всё , что происходит в нём можно исправить, только исправляя внутри себя. Никто не виноват в нём кроме тебя. Нам судьбою суждено встретиться снова одним морозным днём, в этой жизни натворили сполна, что мочи уж больше нет. Делаю ставку на встречу каждое 31 февраля! Ты ж понимаешь, чтобы не встретиться никогда. Я думала вместе с Бродским, суждено ли нам встречаться снова и снова в каждой из жизней с людьми , которых отпускаем в этой и как этого миновать, ? Новый День Рождения, как старт в новую жизнь. Поэтому начну его с Прощения, очищения до пустоты и наполнения ВДОХНОВЕНИЕМ! Как начнёшь писать свои первые 12 дней , так и заполнишь свои 12 месяцев в году... 11 марта- пришло сообщение : в Марте рождаются одни королевы! Где там пылится моя корона, водружаем назад на голову. Так и проведём март с гордо поднятой головой для начала. С Днём Рождения меня!»

Анастасия Заворотнюк наслаждается отдыхом на Мальте. Екатерина и Александр Стриженовы провели уик-энд в Стамбуле, а Александр Овечкин познакомился с Хабибом Нурмагомедовым.

В семье Екатерины Волковой произошла трагедия: «Собиралась с силами, чтобы написать этот пост. Наш кролик Куки умерла. Накануне я говорила в сториз , что обнаружила ее в ночи почти бездыханной. Повезла в Ветклинику, сделали всевозможные анализы, снимки. Ничего не выявлено. Спасти малышку не удалось. Ветврач говорит, что вирус. Никаких сквозняков не было. Тяжело дался разговор с дочкой, чтобы объяснить ей, что Куки больше нет. Ее первая потеря в жизни. Посоветовалась с психологом перед разговором. Чувствую себя просто ужасно. Берегите своих близких и братьев наших меньших. Они доверяют нам свои жизни, и не всегда мы в силах их спасти. Поэтому трижды подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий, покупая домашнее животное в дом».

Наталья Подольская с сыном побывала на цирковом представлении. А Анна Хилькевич показала милый бэкстейдж с фотосессии с дочкой.

Гороскоп