10-11 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Венсан Кассель с возлюбленной Тиной Кунаки прогулялись по Москве.
Ани Лорак и Сергей Лазарев стали лауреатами премии BraVo!, церемония вручения которой прошла субботним вечером в Кремле. Сил и Эрос Рамазотти стали почетными гостями церемонии, а право вести ее досталось Николаю Баскову и Заре.
Сергей Безруков поделился трогательным фото своей жены и годовалой дочери, а Анастасия Волочкова опубликовала фрагмент выступления своей дочери Ариадны.
Моя любимая! Танцевала, пела, была моделью. Я такая счастливая мама! 🙏🏻 Ариша! Я горжусь тобой! 👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy
Сын Олеси Судзиловской Артем полетал в аэродинамической трубе.
Леонид Агутин показал старшую дочь Полину, а Мария Погребняк позволила сыновьям сделать ей прическу и макияж.
Любовь Толкалина с дочерью посетила Эрмитаж, а Яна Рудковская насладилась выступлением звезды мирового балета Сергея Полунина.
Гном Гномыч собрался на Мальдивы, а Надежда Пескова постигает азы фигурного катания.
Мама Надежды, Татьяна Навка, продемонстрировала новое упражнение. Тина Канделаки призналась, что ей тяжело идти в зал, а Стас Костюшкин показал свою растяжку.
Марина Газманова отметила день рождения: «Я - мир меня, мой мир, как ты - это целый мир тебя. Всё , что происходит в нём можно исправить, только исправляя внутри себя. Никто не виноват в нём кроме тебя. Нам судьбою суждено встретиться снова одним морозным днём, в этой жизни натворили сполна, что мочи уж больше нет. Делаю ставку на встречу каждое 31 февраля! Ты ж понимаешь, чтобы не встретиться никогда. Я думала вместе с Бродским, суждено ли нам встречаться снова и снова в каждой из жизней с людьми , которых отпускаем в этой и как этого миновать, ? Новый День Рождения, как старт в новую жизнь. Поэтому начну его с Прощения, очищения до пустоты и наполнения ВДОХНОВЕНИЕМ! Как начнёшь писать свои первые 12 дней , так и заполнишь свои 12 месяцев в году... 11 марта- пришло сообщение : в Марте рождаются одни королевы! Где там пылится моя корона, водружаем назад на голову. Так и проведём март с гордо поднятой головой для начала. С Днём Рождения меня!»
Анастасия Заворотнюк наслаждается отдыхом на Мальте. Екатерина и Александр Стриженовы провели уик-энд в Стамбуле, а Александр Овечкин познакомился с Хабибом Нурмагомедовым.
В семье Екатерины Волковой произошла трагедия: «Собиралась с силами, чтобы написать этот пост. Наш кролик Куки умерла. Накануне я говорила в сториз , что обнаружила ее в ночи почти бездыханной. Повезла в Ветклинику, сделали всевозможные анализы, снимки. Ничего не выявлено. Спасти малышку не удалось. Ветврач говорит, что вирус. Никаких сквозняков не было. Тяжело дался разговор с дочкой, чтобы объяснить ей, что Куки больше нет. Ее первая потеря в жизни. Посоветовалась с психологом перед разговором. Чувствую себя просто ужасно. Берегите своих близких и братьев наших меньших. Они доверяют нам свои жизни, и не всегда мы в силах их спасти. Поэтому трижды подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий, покупая домашнее животное в дом».
Наталья Подольская с сыном побывала на цирковом представлении. А Анна Хилькевич показала милый бэкстейдж с фотосессии с дочкой.
Наша первая с Ри подобная фотосессия. Конечно с маленьким ребёнком непросто просидеть перед объективом и 3 минут, поэтому сАрианной мы фотографируемся редко. Но метко☺️ ну, а Сергей Сергеевич @sergey_bermeniev был готов к таким экспериментам, чтобы запечатлеть тот самый момент, который полностью раскроет нашу с Ри любовь💕Сама я привыкла работать быстро , но в этот раз было все иначе , как на экзамене, надеюсь что на новую сдачу я приду ещё😂👌🏻 И ещё , к слову о наших малышах! 👶🏼❤️Дорогие Мамочки , мой любимый @nappyclub даёт вам возможность приобрести подгузники на сайте nappyclub.ru по специальному коду MART25 со скидкой 25%, так что спешите , предложение действует до 12 марта🎉🙌🏻🌷