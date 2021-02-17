Стало известно о состоянии молодой жены умершего Грачевского: «Не в силах справиться со скорбью»

Белоцерковская надеялась, что сможет вернуться к нормальной жизни хотя бы ради сына Филиппа, который у пары появился на свет в апреле 2020 года. Однако пока ей это дается с трудом. Молодая вдова часто бывает на могиле супруга и тщательно ухаживает за место захоронения.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего кинорежиссера и создателя «Ералаша» не справился с коронавирусом.

Ранее, Екатерина Белоцерковская опровергла слухи о многомиллионном наследстве, но отметила, что все получат все, что причитается.

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