Стало известно о состоянии молодой жены умершего Грачевского: «Не в силах справиться со скорбью»
Фото: Global Look Press
Молодая вдова Белоцерковская не может прийти в себя после недавней смерти мужа Бориса Грачевского. «Пока не в силах справиться со своей скорбью», — описывает состояние Екатерины издание «Комсомольская правда».
В своем аккаунте в Instagram супруга умершего Грачевского часто выкладывает совместные фотографии и вспоминает былые дни. Близкое окружение Екатерины старается поддерживать ее и не оставлять одну.
Белоцерковская надеялась, что сможет вернуться к нормальной жизни хотя бы ради сына Филиппа, который у пары появился на свет в апреле 2020 года. Однако пока ей это дается с трудом. Молодая вдова часто бывает на могиле супруга и тщательно ухаживает за место захоронения.
Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего кинорежиссера и создателя «Ералаша» не справился с коронавирусом.
Ранее, Екатерина Белоцерковская опровергла слухи о многомиллионном наследстве, но отметила, что все получат все, что причитается.
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Фото: Global Look Press